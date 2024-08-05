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Российские ДРГ уже на окраинах Торецка – УП

Ольга КириленкоПонедельник, 5 августа 2024, 22:18
Российские ДРГ уже на окраинах Торецка – УП
Дом в Торецке. Фото - Ольга Кириленко, УП

Российские диверсионно-разведывательные группы дважды за последние три дня заходили на окраины Торецка со стороны частично захваченного села Железное, были бои.

Источник: собеседник УП среди военных, владеющий обстановкой на направлении

Прямая речь: "На окраинах уже были бои с ДРГ – за последних три дня 2 раза. Один раз их точно выбили. Возросла интенсивность штурмов: на позапрошлой неделе было 48, на прошлой – 58. Россияне держат темп в штурмах, в обстрелах, УАБах. Возросло количество FPV".

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Почему это важно: Россияне чрезвычайно быстро движутся на Торецком направлении. За полтора месяца, с тех пор как началось наступление, они прошли почти 4 километра вглубь украинских позиций.

Напомним: Россияне начали наступление на Торецк и Нью-Йорк в конце июня 2024-го, воспользовавшись ротацией 24-й бригады на 41-ю.

Читайте также: Россия наступает на Нью-Йорк и Торецк и убивает гражданских – фоторепортаж УП.

войнаДонецкая область
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