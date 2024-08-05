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В ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПонедельник, 5 августа 2024, 23:59
В ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
Фото - Getty images

Вечером 5 августа в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА и скоростной цели. В Киеве были слышны взрывы.

Источник: Воздушные силы в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В 22:21 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

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В 22:32 военные предупредили, что есть угроза ударных беспилотников для Черниговщины.

В 22:59 появилась скоростная цель в направлении Киевской области. Военные призвали киевлян срочно пройти в укрытие.

Около 23:07 в Киеве были слышны звуки взрывов. Мэр Киева Кличко сообщил, что в Киеве работает ПВО.

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В 23.46 сообщили о группе "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление на Киев.

В 00:05 предупредили об угрозе применения ударных БПЛА из Киевской области для Житомирской области.

В 00.46 военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в Житомирской области - курс западный.

В 00.57 Воздушные силы сообщили о группе ударных БпЛА с Житомирщины в направлении Ровенской области.

В 1.03 стало известно об очередной группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 1.07 беспилотники изменили курс из Ровенской области на Хмельнитчину.

В 2.36 в ПС сообщили о беспилотниках в направлении Южное/ Коблево.

В 3.16 раздался отбой угрозы по ударным БпЛА.

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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