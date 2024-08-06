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Ночной удар по Киевщине: без жертв и пожаров, но повреждены дома, АЗС, посеченные фасады

Станислав ПогориловВторник, 6 августа 2024, 08:24
Ночной удар по Киевщине: без жертв и пожаров, но повреждены дома, АЗС, посеченные фасады
Иллюстративное фото ГСЧС

Во время ночной атаки российских войск ракетами и дронами по Киевской области все вражеские цели были сбиты, но зафиксированы повреждения в многоквартирном и офисном домах, на АЗС, а также дома лесника.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют. Оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей".

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Детали: По его словам, по состоянию на 8.00 зафиксированы повреждения: многоквартирного дома - выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения; двух АЗС - выбиты окна, посеченные фасады; многоэтажного здания с офисными помещениями - выбиты двери, окна, посеченный фасад. Также взрывной волной поврежден дом лесника.

Кравченко добавил, что пожары на местах падения обломков отсутствуют.

Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

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