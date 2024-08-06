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99% делегатов Демократической партии поддержали номинацию Харрис на пост президента

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 6 августа 2024, 09:28
99% делегатов Демократической партии поддержали номинацию Харрис на пост президента
Камала Харрис. Иллюстративное фото: Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку 99 процентов делегатов во время онлайн-голосования на съезде Демократической партии за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: На прошлой неделе партия объявила, что Харрис имеет поддержку достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 5 ноября. Вице-президент была единственным кандидатом в электронном голосовании, теперь ее выдвижение должно быть формально подтверждено съездом, который начнется 19 августа.

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Голосование пришлось провести после того, как действующий президент Джо Байден, победивший на партийных праймериз, снял свою кандидатуру с президентской кампании в июле. Около 4 500 делегатов Национального съезда Демократической партии начали голосовать за кандидатуру Харриса через защищенную электронную почту в четверг, и голосование продолжалось до вечера понедельника.

Харрис еще не выбрала себе кандидата в вице-президенты, но ожидается, что она сделает это в ближайшее время, возможно, уже сегодня. По данным Reuters, она сузила список претендентов на пост своего вице-президента до двух – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте больше о том, как Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты.

США
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