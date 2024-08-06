РФ ударила по центру Харькова "Искандером": повреждена поликлиника, под завалами могут быть люди

Российские войска утром, 6 августа нанесли ракетный удар, предварительно, "Искандером" по центральному району Харькова, в результате чего было повреждено здание поликлиники, в настоящее время два человека обратились за помощью, под завалами также могут быть люди.

Источник: мэр Харкова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы в Telegram, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь мэра Харкова Игоря Терехова: "Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется".

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Детали: Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения баллистического вооружения с восточного направления.

Обновлено. Терехов уточнил, что в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на эту минуту за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс. Также под завалами могут находиться люди.

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Позже он сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты попали "Искандером", в результате чего повреждены гражданские помещения, в частности поликлиника, гражданские автомобили, жилая инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается.