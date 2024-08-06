Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

РФ ударила по центру Харькова "Искандером": повреждена поликлиника, под завалами могут быть люди

Станислав ПогориловВторник, 6 августа 2024, 10:01
РФ ударила по центру Харькова Искандером: повреждена поликлиника, под завалами могут быть люди
Харьков, иллюстративное фото Дмитрия Ларина, УП

Российские войска утром, 6 августа нанесли ракетный удар, предварительно, "Искандером" по центральному району Харькова, в результате чего было повреждено здание поликлиники, в настоящее время два человека обратились за помощью, под завалами также могут быть люди.

Источник: мэр Харкова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы в Telegram, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь мэра Харкова Игоря Терехова: "Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется".

Реклама:

Детали: Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения баллистического вооружения с восточного направления.

Обновлено. Терехов уточнил, что в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на эту минуту за помощью обратились два человека с острой реакцией на стресс. Также под завалами могут находиться люди.

ВИДЕО ДНЯ

Позже он сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты попали "Искандером", в результате чего повреждены гражданские помещения, в частности поликлиника, гражданские автомобили, жилая инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается.

Харьковобстрелвойнапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили российский Су-34 в Курской области

фотоГлаву АМКУ Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн

фото Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока" – СМИ

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Ночной удар по Киевщине: без жертв и пожаров, но повреждены дома, АЗС, посеченные фасады
В Киеве обломки ракеты повредили стоянку авто – Кличко
Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены две женщины
До 5 возросло количество пострадавших из-за российского удара по центру Харькова
Последние новости
13:47
Польская прокуратура заявила, что подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину
13:36
Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км
13:26
Нацбанк обновил курс гривны: доллар и евро подорожали
13:25
карта В четверг в Украине без осадков, а с пятницы на западе ожидаются дожди
13:24
фотоРоссияне ударили по пункту гумпомощи в Купянске, пострадал мужчина – полиция
13:01
Силы обороны уничтожили российский Су-34 в Курской области
12:58
СМИ: В казармах возле Кельна в Германии могли загрязнить питьевую воду - подозревают диверсию
12:56
Одна из самых успешных анимаций. Стала известна дата выхода мультфильма "Ледяное сердце 3"
12:54
Минобороны получило 25 млн от переработки золота и серебра из уничтоженной техники
12:36
фотоГлаву АМКУ Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн
Все новости...
Реклама:
Реклама: