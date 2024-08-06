На трассе "Киев-Одесса" грузовик снес мост: движение в направлении Киева перекрыто

В Черкасской области на трассе "Киев-Одесса" самосвал совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть, движение транспорта временно перекрыто в направлении Киева.

Детали: полиция Черкасской области

Дословно: "Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть".

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Детали: Сообщается, что ДТП произошло на трассе "Киев-Одесса", на месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время временно перекрыто движение автомобилей в направлении Киева. Полицейские патрульной полиции в Черкасской области обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.