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На трассе "Киев-Одесса" грузовик снес мост: движение в направлении Киева перекрыто

Станислав ПогориловВторник, 6 августа 2024, 13:08
На трассе Киев-Одесса грузовик снес мост: движение в направлении Киева перекрыто
Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области на трассе "Киев-Одесса" самосвал совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть, движение транспорта временно перекрыто в направлении Киева.

Детали: полиция Черкасской области

Дословно: "Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть". 

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Детали: Сообщается, что ДТП произошло на трассе "Киев-Одесса", на месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется. 

В настоящее время временно перекрыто движение автомобилей в направлении Киева. Полицейские патрульной полиции в Черкасской области обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.

ДТПЧеркасская область
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