В Чехии приговорили добровольца ВСУ к 7 годам тюрьмы за мародерство в Украине
Чешский суд приговорил к семи годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего 27-летнего Филиппа Симана, который воевал добровольцем в рядах украинской армии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK
Детали: Его признали виновным в преступлении мародерства в зоне боевых действий.
Государственный обвинитель Мартин Белый рассказал, что, по его информации, дело Симана является первым в истории осуждением за это преступление в связи с войной в Украине.
Приговор еще не является окончательным. Подсудимый пытался оправдать себя, заявляя, среди прочего, что он выполнял приказы своего командования.
"Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев", – сказала Гана Крестинова, председатель коллегии Пражского городского суда.
Напомним:
- 27-летний Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь". В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки. Согласно приговору суда, выполняя приказы и в свободное время, он присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат – например, обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.
- В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.
- Симану также предъявили обвинение в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, поскольку он присоединился к боевым действиям в Украине без разрешения президента Чехии. Однако суд оправдал его по этому пункту.
- Суд над ним начался в прошлом месяце. Прокурор требовал для Симана 10 лет заключения.
- Смягчающим обстоятельством стало то, что ранее у него не было судимостей.