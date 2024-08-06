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В Чехии приговорили добровольца ВСУ к 7 годам тюрьмы за мародерство в Украине

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 6 августа 2024, 14:12
В Чехии приговорили добровольца ВСУ к 7 годам тюрьмы за мародерство в Украине
фото: CTK/Šulová Kateřina

Чешский суд приговорил к семи годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего 27-летнего Филиппа Симана, который воевал добровольцем в рядах украинской армии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Его признали виновным в преступлении мародерства в зоне боевых действий.

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Государственный обвинитель Мартин Белый рассказал, что, по его информации, дело Симана является первым в истории осуждением за это преступление в связи с войной в Украине.

Приговор еще не является окончательным. Подсудимый пытался оправдать себя, заявляя, среди прочего, что он выполнял приказы своего командования.

"Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев", – сказала Гана Крестинова, председатель коллегии Пражского городского суда.

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Напомним:

  • 27-летний Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь". В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки. Согласно приговору суда, выполняя приказы и в свободное время, он присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат – например, обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.
  • В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.
  • Симану также предъявили обвинение в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, поскольку он присоединился к боевым действиям в Украине без разрешения президента Чехии. Однако суд оправдал его по этому пункту.
  • Суд над ним начался в прошлом месяце. Прокурор требовал для Симана 10 лет заключения.
  • Смягчающим обстоятельством стало то, что ранее у него не было судимостей.

ЧехияВооруженные силысуд
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