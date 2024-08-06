В Чехии приговорили добровольца ВСУ к 7 годам тюрьмы за мародерство в Украине

Чешский суд приговорил к семи годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего 27-летнего Филиппа Симана, который воевал добровольцем в рядах украинской армии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Детали: Его признали виновным в преступлении мародерства в зоне боевых действий.

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Государственный обвинитель Мартин Белый рассказал, что, по его информации, дело Симана является первым в истории осуждением за это преступление в связи с войной в Украине.

Приговор еще не является окончательным. Подсудимый пытался оправдать себя, заявляя, среди прочего, что он выполнял приказы своего командования.

"Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев", – сказала Гана Крестинова, председатель коллегии Пражского городского суда.

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