Bloomberg: В США пакистанца обвинили в планировании заказных убийств, среди жертв был Трамп

США обвинили пакистанца, который, как утверждается, имеет связи с Ираном, в попытке убийства американских политиков.

Источник: Bloomberg

Детали: Федеральные прокуроры заявили, что 46-летний Асиф Мерчант организовал заговор с целью убийства неизвестного политика или чиновников США на американской территории.

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Асиф Мерчант, фото: Bloomberg

После пребывания в Иране Мерчант в апреле приехал в США из Пакистана и связался с человеком, который, по его мнению, мог бы помочь ему в реализации заговора, говорится в уголовном иске, поданном в федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Бывший президент Дональд Трамп был одним из тех лиц, которых Мерчант рассматривал как возможную мишень, рассказало лицо знакомое с этим делом, которое говорило на условиях анонимности, поскольку дело не является публичным.

Нет никаких доказательств того, что план Мерчанта имел какую-то связь с покушением на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, сказал другой человек.

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Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что поддерживает связь с официальными лицами США по поводу этого дела и ждет дальнейших подробностей. Миссия Ирана в ООН заявила, что "не получала никаких сообщений по этому поводу от правительства США".

Мерчант впервые появился в суде перед судьей Лоис Блум в Бруклине, которая постановила содержать его под стражей без права на залог, заявив, что он представляет "серьезную" угрозу для США и есть риск побега из страны.