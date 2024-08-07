Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Bloomberg: В США пакистанца обвинили в планировании заказных убийств, среди жертв был Трамп

Алена ИвашкивСреда, 7 августа 2024, 05:45
Bloomberg: В США пакистанца обвинили в планировании заказных убийств, среди жертв был Трамп
фото: Pixabay

США обвинили пакистанца, который, как утверждается, имеет связи с Ираном, в попытке убийства американских политиков.

Источник: Bloomberg

Детали: Федеральные прокуроры заявили, что 46-летний Асиф Мерчант организовал заговор с целью убийства неизвестного политика или чиновников США на американской территории. 

Реклама:
Асиф Мерчант, фото: Bloomberg
Асиф Мерчант, фото: Bloomberg

После пребывания в Иране Мерчант в апреле приехал в США из Пакистана и связался с человеком, который, по его мнению, мог бы помочь ему в реализации заговора, говорится в уголовном иске, поданном в федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Бывший президент Дональд Трамп был одним из тех лиц, которых Мерчант рассматривал как возможную мишень, рассказало лицо знакомое с этим делом, которое говорило на условиях анонимности, поскольку дело не является публичным. 

Нет никаких доказательств того, что план Мерчанта имел какую-то связь с покушением на убийство в Батлере, штат Пенсильвания, сказал другой человек.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что поддерживает связь с официальными лицами США по поводу этого дела и ждет дальнейших подробностей. Миссия Ирана в ООН заявила, что "не получала никаких сообщений по этому поводу от правительства США".

Мерчант впервые появился в суде перед судьей Лоис Блум в Бруклине, которая постановила содержать его под стражей без права на залог, заявив, что он представляет "серьезную" угрозу для США и есть риск побега из страны.

СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
США
Трамп даст большое интервью для Маска
Посол в США считает другом Украины губернатора Уолза, которого Харрис продвигает в вице-президенты
Байден приветствовал решение Харрис относительно кандидата в вице-президенты
Последние новости
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов"
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
07:51
На Николаевщине обломки "Шахеда" повредили 2 дома – ОВА
07:29
фото, видео ВСУ атаковали российский военный аэродром "Саваслейка": оттуда взлетает МиГ-31К
Все новости...
Реклама:
Реклама: