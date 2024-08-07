В Нигерии задержали портных, которые шили российские флаги на антиправительственные протесты
Нигерия задержала нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми размахивали во время антиправительственных протестов на этой неделе на севере страны.
Источник: Reuters со ссылкой на государственную тайную полицию Нигерии
Детали: Департамент государственных служб также сообщил в своем посте в X, что задержал некоторых "спонсоров" портных, не уточняя подробностей. Было сказано, что расследование продолжается. В сообщении не сказано, сколько портных или "спонсоров" было задержано.
Начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Муса назвал вывешивание иностранного флага во время антиправительственных протестов "государственной изменой" после того, как в понедельник провел переговоры с президентом Болой Тинубу по вопросам безопасности.
Прямая речь Мусы: "Мы идентифицировали тех, кто их спонсирует, и мы собираемся принять серьезные меры против этого".
Еще детали: Сотни тысяч нигерийцев протестуют с 1 августа против болезненных экономических реформ Тинубу, которые привели к частичной отмене субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей тридцатилетнего максимума.
Протесты пошли на спад после смертоносного полицейского разгона.
В северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина протестующие размахивали сотнями российских флагов, а некоторые из них призывали к военному перевороту.
"Мы размахиваем российским флагом, потому что правительство Тинубу нас не слушает. Российские президенты всегда поддерживают развитие африканских стран, в отличие от других стран", - сказал в понедельник агентству Reuters 28-летний протестующий из Кано Лавал Кодо.
Посольство России в Нигерии отрицает свою причастность к событиям.
Дословно заявление посольства РФ: "Правительство Российской Федерации, а также любые российские официальные лица не участвуют в этих мероприятиях и никоим образом их не координируют".
Еще детали: Протесты в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, происходят на фоне растущего беспокойства Запада по поводу связей России в сфере безопасности с регионом, включая такие страны, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где военные лидеры захватили власть в результате переворотов.
По словам экспертов по вопросам безопасности, многие нигерийские протестующие считают, что кризис стоимости жизни является результатом реформ, продиктованных Тинубу западными институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк.