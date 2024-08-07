Нигерия задержала нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми размахивали во время антиправительственных протестов на этой неделе на севере страны.

Источник: Reuters со ссылкой на государственную тайную полицию Нигерии

Детали: Департамент государственных служб также сообщил в своем посте в X, что задержал некоторых "спонсоров" портных, не уточняя подробностей. Было сказано, что расследование продолжается. В сообщении не сказано, сколько портных или "спонсоров" было задержано.

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Начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Муса назвал вывешивание иностранного флага во время антиправительственных протестов "государственной изменой" после того, как в понедельник провел переговоры с президентом Болой Тинубу по вопросам безопасности.

Прямая речь Мусы: "Мы идентифицировали тех, кто их спонсирует, и мы собираемся принять серьезные меры против этого".

Еще детали: Сотни тысяч нигерийцев протестуют с 1 августа против болезненных экономических реформ Тинубу, которые привели к частичной отмене субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей тридцатилетнего максимума.

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Протесты пошли на спад после смертоносного полицейского разгона.

В северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина протестующие размахивали сотнями российских флагов, а некоторые из них призывали к военному перевороту.

"Мы размахиваем российским флагом, потому что правительство Тинубу нас не слушает. Российские президенты всегда поддерживают развитие африканских стран, в отличие от других стран", - сказал в понедельник агентству Reuters 28-летний протестующий из Кано Лавал Кодо.

Посольство России в Нигерии отрицает свою причастность к событиям.

Дословно заявление посольства РФ: "Правительство Российской Федерации, а также любые российские официальные лица не участвуют в этих мероприятиях и никоим образом их не координируют".

Еще детали: Протесты в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, происходят на фоне растущего беспокойства Запада по поводу связей России в сфере безопасности с регионом, включая такие страны, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где военные лидеры захватили власть в результате переворотов.

По словам экспертов по вопросам безопасности, многие нигерийские протестующие считают, что кризис стоимости жизни является результатом реформ, продиктованных Тинубу западными институтами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк.