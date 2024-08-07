ОВА: Над Николаевской областью сбили 14 "Шахедов", а над Сумской – ракету
Среда, 7 августа 2024, 08:11
В ночь на 7 августа над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Сумская ОВА в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "На Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136"".
Реклама:
Детали: Он добавил, что в результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах. Возгорание оперативно потушили.
"Пострадавших нет", – подытожил Ким.
В то же время Сумская ОВА сообщила, что над областью уничтожили вражескую баллистическую ракету.