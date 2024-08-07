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ОВА: Над Николаевской областью сбили 14 "Шахедов", а над Сумской – ракету

Ирина БалачукСреда, 7 августа 2024, 08:11
ОВА: Над Николаевской областью сбили 14 Шахедов, а над Сумской – ракету
Фото иллюстративное из Telegram Сил обороны юга

В ночь на 7 августа над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Сумская ОВА в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "На Николаевщине уничтожено четырнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136"".

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Детали: Он добавил, что в результате боевой работы и падения обломков возникло два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах. Возгорание оперативно потушили.

"Пострадавших нет", – подытожил Ким.

В то же время Сумская ОВА сообщила, что над областью уничтожили вражескую баллистическую ракету.

Николаевская областьСумская областьШахедракетный удар
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