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Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию

Станислав ПогориловСреда, 7 августа 2024, 11:30
Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.

Источник: карточки законопроектов № 3891-ІХ, № 3892-ІХ

Детали: Последний раз Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации в мае, до 11 августа.

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Напомним: Согласно процедуре, перед этим Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 09 ноября".

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ЗеленскийВоенное положениемобилизациязакон о языках
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