Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Переговоры Израиля и ХАМАС "на финальном этапе" – Блинкен

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 7 августа 2024, 15:43
Переговоры Израиля и ХАМАС на финальном этапе – Блинкен
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС, которые могут положить конец активным боевым действиям, уже на финальном этапе.

Источник: "Европейская правда", Euronews

Детали: Блинкен сказал, что переговоры для прекращения огня между Израилем и ХАМАС достигли "финального этапа" и США взаимодействуют с Египтом и Катаром для заключения соглашения.

Реклама:

"Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки только продолжают конфликт, нестабильность и опасность для всех. А новые атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто достоверно не может предсказать и в полной мере контролировать", – отметил госсекретарь.

Как известно, США подготовились к ожидаемой мести Ирана Израилю, к которой может присоединиться также поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла", действующая на территории Ливана.

Глава Пентагона объявил о передислокации американских войск. Около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке.

ВИДЕО ДНЯ

Ряд авиакомпаний в последние дни не выполняют рейсы в Ливан, а некоторые – и в Израиль и соседние страны из-за рисков безопасности.

Ближний ВостокБлинкенИзраильХАМАС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями

ПВО до обеда охотилась за "Шахедами": сбито более полусотни БПЛА

Кампания Трампа заявила, что хакеры взломали ее внутреннюю коммуникацию

картаISW: Кремль преуменьшает масштабы событий в Курской области

The Hill: Украине надо решать, что делать с территорией, которую она удерживает в России

вольная борьбаКоляденко получила еще одно серебро для Украины на Олимпиаде-2024

Все новости...
Ближний Восток
Главы Госдепа и Пентагона предостерегли от эскалации на Ближнем Востоке
СМИ: США перебросили истребители на базу на Ближнем Востоке в ожидании нападения Ирана
Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters
Последние новости
15:14
Противники добычи лития блокировали железнодорожные станции в Белграде
15:04
Олимпиада-2024Нидерландка Хассан с олимпийским рекордом выиграла марафон
14:59
Наземные GPS для запутывания беспилотников начали вызывать проблемы у гражданских самолетов
14:50
На Полтавщине завершилась самая длинная воздушная тревога с 2022 года
14:33
В Запорожье строят шесть подземных школ: когда откроют первую
14:22
Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями
14:13
Германия должна быть готова к войне через 5 лет - командующий
13:52
Олимпиада-2024Украинец Мчедлидзе проиграл бронзовый финал по вольной борьбе
13:40
Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей
13:21
Генштаб: В спецрезерве "Укрзализныци" ежедневно есть более 500 билетов на поезда для военных
Все новости...
Реклама:
Реклама: