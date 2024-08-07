Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве.

Источник: карточка законопроекта №11469

Детали: В пояснительной записке указано, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранение ими гражданства Украины.

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Кроме того, это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ,

подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Кроме того, множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Также законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и людей без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или женаты на таком человеке или являются его ребенком.

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