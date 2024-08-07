Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве.
Источник: карточка законопроекта №11469
Детали: В пояснительной записке указано, что принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, которые вынужденно покинули Украину из-за войны, а также сохранение ими гражданства Украины.
Кроме того, это расширит возможности для приобретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.
Глава государства предлагает, чтобы множественность гражданства (подданства) допускалась в таких случаях:
- одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
- приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;
- автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ,
- подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
- приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, которые входят в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
- приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
Кроме того, множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Также законопроект имеет целью упрощение порядка приобретения гражданства Украины и совершенствование регулирования правового статуса иностранцев и людей без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или женаты на таком человеке или являются его ребенком.
Этот документ:
- уточняет условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство;
- пересматривает основания для утраты гражданства Украины;
- регулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и людьми без гражданства, которые проходили службу в армии, для получения вида на жительство;
- нормирует вопрос о правовом статусе иностранцев и людей без гражданства, которые во время действия военного положения предоставляют или предоставляли стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую помощь войску непосредственно в районах ведения боевых действий.