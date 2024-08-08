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Россияне ударили по подразделению ГСЧС в Никополе – повредили здание и технику

Ирина БалачукЧетверг, 8 августа 2024, 09:56
Россияне ударили по подразделению ГСЧС в Никополе – повредили здание и технику
Фото ГСЧС

Российские военные утром 8 августа ударили беспилотником по территории подразделения ГСЧС в городе Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали техника и здание пожарного депо, но обошлось без жертв.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Никополь: утром российские войска прицельно нанесли удар БПЛА по территории подразделения ГСЧС. В результате удара выбиты окна пожарного депо и повреждена техника спасателей".

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фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал. 

 
фото ГСЧС

НикопольбеспилотникиГСЧС
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