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Россияне утром ударили по Константиновке – убили двух человек

Ирина БалачукЧетверг, 8 августа 2024, 11:05
Россияне утром ударили по Константиновке – убили двух человек
Фото из Telegram Вадима Филашкина

Два человека погибли в результате российских обстрелов города Константиновка Донецкой области утром 8 августа.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "2 человека погибли в результате обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город сегодня (8 августа – ред.) утром – попали в частный сектор".

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Детали: По предварительной информации, оккупанты били артиллерией. На месте удара работает полиция.

Донецкая областьвойнажертвы
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