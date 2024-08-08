Россияне утром ударили по Константиновке – убили двух человек
Четверг, 8 августа 2024, 11:05
Два человека погибли в результате российских обстрелов города Константиновка Донецкой области утром 8 августа.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "2 человека погибли в результате обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город сегодня (8 августа – ред.) утром – попали в частный сектор".
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Детали: По предварительной информации, оккупанты били артиллерией. На месте удара работает полиция.