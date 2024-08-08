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Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда на инаугурацию

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 8 августа 2024, 11:46
Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда на инаугурацию
Владимир Путин, фото: Getty Images

Украина обратилась к правительству Мексики с просьбой арестовать правителя России Владимира Путина, в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Источник: посольство Украины в Мексике в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: В посольстве признали тот факт, что Мексика приглашает на инаугурацию представителей всех стран, с которыми у нее есть дипотношения, однако напомнили стране о наличии ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.

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Дословно: "Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика...

Верим, что Мексика выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого судебному органу ООН в Гааге".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее стало известно, что команда новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в координации с министром иностранных дел Хуаном Рамоном де ла Фуэнте начала рассылать приглашения президентам разных стран на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Одно из официальных приглашений поступило Путину.
  • В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
  • Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно

МексикаПутинарестУкраина
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