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Глава оборонного комитета Бундестага пожелал Украине удачи под Курском

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 8 августа 2024, 17:36
Глава оборонного комитета Бундестага пожелал Украине удачи под Курском
Маркус Фабер. фото с его страницы в facebook

Глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии Германии, считает наступление якобы украинских сил в Курской области России легитимным и таким, что может склонить Кремль к прекращению войны против Украины.

Источник: Фабер в соцсети X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Фабера, когда одно государство нападает на соседнее, его территория также превращается в зону боевых действий.

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"Поэтому атака Украины в сторону Курска является вполне легитимной и имеет военный смысл. Она заставляет Россию вывести войска с востока", – считает он.

Депутат Бундестага добавил, что эта операция, которую он приписывает Украине, "показывает российскому населению, что захватническая война их диктатора затрагивает и их, а не только украинцев", поэтому в их интересах должно быть прекращение этой войны.

"Мы можем только пожелать украинским защитникам успехов, в частности под Курском. Чем успешнее они будут, тем быстрее Кремль поймет, что в Украине ему ничего не светит. Это и только это может привести к переосмыслению со стороны агрессора", – подытожил Фабер.

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Политик также говорил, что не считает проблемой вероятное использование немецкого оружия в боевых действиях в Курской области России.

Согласно российским сообщениям, со вторника украинские силы продвинулись вглубь российской территории в Курской области. Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.

ГерманияУкраинаРосcиявойна
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