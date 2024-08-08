Россияне сбросили бомбу на Селидово: 2 погибших, 11 раненых, повреждены 20 многоэтажек
Четверг, 8 августа 2024, 21:55
В четверг вечером российские войска сбросили на город Селидово в Донецкой области планерную авиабомбу, в результате чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях
Детали: По его словам, среди раненых - 5-летний ребенок.
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Глава ОВА сообщил также, что взрывом повреждены 20 многоэтажных домов, шесть административных зданий и три предприятия. На месте работают ответственные службы.
Филашкин отметил, что это уже вторая смертоносная атака на гражданских области за день - утром россияне убили двух человек в Константиновке.