Российские войска запустили ударные БпЛА на территорию Украины

Вечером 8 августа российские войска запустили на территорию Украины ударные дроны.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:09 стало известно о БпЛА на территории Запорожской области.

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В 23:10 тревогу объявили на Днепропетровщине.

Дословно Воздушные силы в 00:17: "БпЛА на Днепропетровщине движутся в направлении Днепра с востока".

00:27: "Днепр и Павлоград, БпЛА в вашем направлении с востока".

ВИДЕО ДНЯ

1:07: "БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом.

БпЛА на Запорожье, курс северо-западный.

БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.

БпЛА на Херсонщине направляются в сторону Николаевской области с востока".

1:21: "Кировоградская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА".

2:07: "Черкасская область - угроза ударных БпЛА".

2:14: "БпЛА на Харьковщине движутся на запад в направлении Полтавщины.

БпЛА на Сумщине в районе Лебедина, курс северо-западный.

БпЛА на юге Полтавщины, курс северо-западный.

БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.

Новые БпЛА на Херсонщине направляются в сторону Николаевщины с востока".

2:29: "Шахед над Запорожьем".

3:02: "Киевская область - угроза ударных БпЛА".

4:56: ""Шахеды" на Полтавщине и Киевщине".