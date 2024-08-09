Российские войска запустили ударные БпЛА на территорию Украины
Вечером 8 августа российские войска запустили на территорию Украины ударные дроны.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:09 стало известно о БпЛА на территории Запорожской области.
В 23:10 тревогу объявили на Днепропетровщине.
Дословно Воздушные силы в 00:17: "БпЛА на Днепропетровщине движутся в направлении Днепра с востока".
00:27: "Днепр и Павлоград, БпЛА в вашем направлении с востока".
1:07: "БпЛА на Харьковщине движутся северо-западным курсом.
БпЛА на Запорожье, курс северо-западный.
БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.
БпЛА на Херсонщине направляются в сторону Николаевской области с востока".
1:21: "Кировоградская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА".
2:07: "Черкасская область - угроза ударных БпЛА".
2:14: "БпЛА на Харьковщине движутся на запад в направлении Полтавщины.
БпЛА на Сумщине в районе Лебедина, курс северо-западный.
БпЛА на юге Полтавщины, курс северо-западный.
БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.
Новые БпЛА на Херсонщине направляются в сторону Николаевщины с востока".
2:29: "Шахед над Запорожьем".
3:02: "Киевская область - угроза ударных БпЛА".
4:56: ""Шахеды" на Полтавщине и Киевщине".