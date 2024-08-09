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Атака БпЛА на российский Липецк: власти заявили о режиме ЧС в округе

Ольга ГлущенкоПятница, 9 августа 2024, 03:50
Атака БпЛА на российский Липецк: власти заявили о режиме ЧС в округе
взрывы в Липецке, фото: astra

Российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Липецк, в результате которых произошла детонация взрывоопасных объектов, а также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Впоследствии в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Детали: Сначала Артамонов написал о якобы массированной атаке беспилотников на область.

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Впоследствии он сообщил о детонации взрывоопасных объектов и пораженном объекте энергетической инфраструктуры.

Прямая речь: "Липецк подвергся массированной атаке БпЛА".

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий".

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"В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения".

Детали: Артамонов также сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы покидать Липецк.

Вместе с тем в пабликах местные жители сообщили о мощных взрывах на аэродроме в Липецкой области.

Обновлено: Артамонов заявил, что в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации и эвакуируют жителей четырех населенных пунктов. Также в городе и округе остановили движение общественного траспорта до отмены красного уровня опасности.

В МЧС Липецкой области подтвердили пожар на военном аэродроме.

В 6:02 Артамонов снова сообщил об угрозе БпЛА и работе ПВО. Телеграм-каналы пишут о новых взрывах в Липецке.

Росcиябеспилотникивзрывэнергетика
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