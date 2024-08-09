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Над Днепропетровщиной сбили 2 "Шахеда", в области повреждена инфраструктура

Ирина БалачукПятница, 9 августа 2024, 07:42
Над Днепропетровщиной сбили 2 Шахеда, в области повреждена инфраструктура
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россияне атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, два вражеских "Шахеда" над областью сбили, обошлось без жертв, но повреждена инфраструктура. Над Полтавщиной сбили все воздушные цели оккупантов.

Источник: главы Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью бойцы ПвК "Восток" уничтожили над областью два "Шахеда".

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Почти полтора десятка вражеских атак на Никопольщину произошли вечером и уже утром. От российского террора страдали районный центр, Мировская, Марганецкая и Покровская общины. По населенным пунктам агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали".

Детали: Пронин сообщил, что ночью Силы обороны "хорошо отработали по воздушным целям врага" на Полтавщине.  

"К счастью, попаданий на территории области не зафиксировано. Пострадавших также нет", – подытожил глава ОВА.

Днепропетровская областьПолтавская областьШахед
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