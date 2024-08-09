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Россияне вечером и ночью обстреляли Купянщину: горели дома, есть пострадавшие

Ирина БалачукПятница, 9 августа 2024, 09:03
Россияне вечером и ночью обстреляли Купянщину: горели дома, есть пострадавшие
Фото ГСЧС

Вечером 8 августа и ночью 9 августа российские захватчики атаковали Купянский район Харьковской области, в результате чего бушевали пожары и несколько человек получили ранения.

Источник: ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно ГСЧС: "По предварительным данным, 3 человека пострадали в результате ночного вражеского массированного реактивного удара по жилым кварталам города Купянск и прилегающих населенных пунктов.

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Также были повреждены многоэтажки, частные домовладения и объекты торговли". 

 
фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.

По данным главы ОГА, пострадали 4 жителей. 

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фото ГСЧС

Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Купянску около 23:00 8 августа, в результате чего горел дом и пострадали 57-летняя женщина, 45-летний мужчина и 44-летний мужчина.

Также в городе горел 2-этажный магазин. А в пгт Купянск-Узловой из-за обстрела загорелась крыша частного дома. 

 
фото гсчс

00:25 россияне снова ударили по г. Купянск, в результате чего 44-летний мужчина получил ранения.

Харьковская областьвойнапожар
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