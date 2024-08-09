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Россияне ударили по ТЦ в Константиновке: 11 погибших, 37 раненых, люди под завалами

Ирина БалачукПятница, 9 августа 2024, 14:58
Россияне ударили по ТЦ в Константиновке: 11 погибших, 37 раненых, люди под завалами
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАДИМА ФИЛАШКИНА 

Российские оккупанты нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в частности, попали в супермаркет – там бушует пожар, 11 человек погибли и 37  получили ранения.

Источник: глава донецкой ОВА Вадим Филашкин и президент Владимир Зеленский в Telegram, Новая почта в FacebookНациональная полиция Украины

В 13:16 президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 4 человека и 24 получили ранения. Под завалами находятся люди.

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Обновлено: По состоянию на 13:48 количество погибших в Константиновке возросло до 9.

По состоянию на 14:56 в МВД сообщили об 11 погибших и 37 раненых. Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

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Прямая речь Зеленского: "Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей".
 

Детали: Глава ОВА уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. 

 
Фото Из Telegram ВАдима ФИлашкИна 
 
Фото Из Telegram ВАдима ФИлашкИна 

"На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Поисково-спасательная операция продолжается", – подытожил Филашкин.

В соцсетях пишут, что захватчики попали по "Эко-маркету". 

 
фото полиции 

Новая почта сообщила, что захватчики попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение почты. 

 
Фото C Facebook новой почты

"Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения. Предварительно – часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме", – сообщили в Новой почте. 

 
Фото полиции

Донецкая областьпожарвойна
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