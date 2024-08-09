Десант ГУР высадился на Кинбурнскую косу и уничтожил десятки оккупантов с техникой

Спецназовцы Главного управления разведки Украины 9 августа совершили рейд на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу в Николаевской области. Там они уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировали около трех десятков захватчиков.

Источник: ГУР в соцсетях

Детали: Десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения ГУР Тимура при поддержке Военно-Морских сил и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

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Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворову".

Возле последнего воины ГУР установили боевой флаг Военной разведки Украины.