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Десант ГУР высадился на Кинбурнскую косу и уничтожил десятки оккупантов с техникой

Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 18:54
Десант ГУР высадился на Кинбурнскую косу и уничтожил десятки оккупантов с техникой
Флаг Военной разведки Украины на Кинбурнской косе. скриншот видео разведки

Спецназовцы Главного управления разведки Украины 9 августа совершили рейд на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу в Николаевской области. Там они уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировали около трех десятков захватчиков.

Источник: ГУР в соцсетях

Детали: Десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения ГУР Тимура при поддержке Военно-Морских сил и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

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Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворову".

Возле последнего воины ГУР установили боевой флаг Военной разведки Украины.

ГУРвойнаКистион
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