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США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 9 августа 2024, 21:50
США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн
Фото - Getty Images

Министерство обороны США в пятницу, 9 августа, объявило о предоставлении дополнительной военной помощи Украине стоимостью до 125 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона

Детали: Новый пакет американской помощи выделяется по программе полномочий президента США по сокращению вооружений (PDA), то есть непосредственно со складов, и является уже шестьдесят третьим таким траншем.

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В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4 и противотанковые управляемые ракеты TOW.

Также Пентагон упоминает радиолокационные станции многоцелевого назначения, многоцелевые колесные машины HMMWV, патроны для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы, "оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры" и запчасти.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 странами-членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы с российской агрессией", – отметили в Минобороны США.

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Перед тем, 29 июля, США объявляли о двух пакетах помощи на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.

Недавно в Пентагоне также обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.

СШАпомощь Украине
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