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Московский аэропорт "Внуково" приостановил работу – росСМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 04:02
Московский аэропорт Внуково приостановил работу – росСМИ
фото из сайта "Внуково"

Ночью 1 сентября московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, мэр мэр Москвы Сергей Собянин

Дословно ТАСС: "Три рейса на вылет и девять - на прилет задержаны, один отменен в московском аэропорту Внуково, следует из данных на его онлайн-табло".

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Детали: Собянин сообщал о якобы трех сбитых беспилотниках, которые "летели на Москву".

Росcияаэропортбеспилотники
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