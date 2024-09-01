Московский аэропорт "Внуково" приостановил работу – росСМИ
Воскресенье, 1 сентября 2024, 04:02
Ночью 1 сентября московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на вылет и посадку самолетов.
Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС, мэр мэр Москвы Сергей Собянин
Дословно ТАСС: "Три рейса на вылет и девять - на прилет задержаны, один отменен в московском аэропорту Внуково, следует из данных на его онлайн-табло".
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Детали: Собянин сообщал о якобы трех сбитых беспилотниках, которые "летели на Москву".