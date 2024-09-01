Россия передислоцировала несколько подразделений с Покровского направления на Курщину – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что операция Сил обороны в Курской области оказала оперативное давление на российские операции в каждом секторе боевых действий, и что Россия, вероятно, передислоцировала резервные подразделения с Покровского направления на Курщину.

Источник: ISW

Дословно: "Российское военное командование, возможно, передислоцировало резервные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинской операции в Курской области - что свидетельствует о том, что оперативное давление со стороны Сил обороны в Курской области влияет на российские операции в каждом секторе на всей территории боевых действий".

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Детали: В обзоре напоминают, что российские источники, в том числе пользователи соцсетей, утверждали 14 и 17 августа, что по меньшей мере рота российской 15-й мотострелковой бригады (2 АК, российского ЦВО) передислоцировалась с направления Покровска в Курскую область.

Некоторые российские и украинские открытые источники также заявили, что неопределенные элементы 15-й мотострелковой бригады передислоцированы в Курскую область. Вместе с тем элементы российской 15-й мотострелковой бригады были привлечены к российским наступательным операциям на Покровском направлении.

ISW зафиксировал сообщения о том, что элементы этой бригады действуют к востоку от Покровска с середины августа и по сей день.

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19 августа OSINT-организация Evocation.info заявила, что Россия также перебросила элементы 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с донецкого направления в Курскую область, а в конце июля и в августе 2024 года ISW зафиксировал заявления о том, что элементы этой бригады действовали на Торецком и Покровском направлениях.

Дословно: "ISW не обнаружил никаких признаков того, что эти передислоцированные подразделения ранее участвовали в боевых действиях передовой линии на приоритетных для России Торецком и Покровском направлениях, и российское военное командование, вероятно, по-прежнему крайне негативно относится к выводу боеспособных подразделений из прифронтовых районов на этих направлениях.

Передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными частями, которые российское военное командование намеревалось использовать для усиления российской группировки на этих направлениях, чтобы отвлечь угрозу заблаговременного достижения боевой кульминации, но не дождаться ее".

"Решение российского военного командования передислоцировать ограниченные силы в Курскую область вместо того, чтобы привлечь их к операции по захвату Покровска или Торецка, свидетельствует о том, что оно не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от потребностей в живой силе, вызванных украинской операцией в Курской области".

Детали: Аналитики отмечают, что российское военное командование до сих пор избегало передислокации сил, предназначенных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для участия в оборонительных операциях в Курской области, и до сих пор в основном перебрасывало силы с менее приоритетных направлений – северной Харьковской области, линии Купянск – Сватово – Кременная и западной части Запорожской области.

Передислокация ограниченных элементов 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет иметь неотложного влияния на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это небольшие силы. Остается непонятным, перебросило ли уже российское военное командование или перебросит дополнительные резервные силы, предназначенные для наступательных операций России на Покровском и Торецком направлениях, для противодействия украинской операции в Курской области.

Ключевые выводы ISW за 31 августа: