Сырский: На направлении главного удара врага ситуация сложная

Главнокомандующий Александр Сырский отчитывается, что на направлении "главного удара врага", очевидно, в Донецкой области, ситуация сложная.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь Сырского: "На направлении главного удара врага ситуация сложная.

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Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений".

Детали: Сырский добавил, что несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, он несет ощутимые потери.

Напомним: В субботу 30 августа на фронте произошло 183 боестолкновения, в том числе 30 атак зафиксировано на Покровском направлении, 28 – на Кураховском, 25 – на Купянском.