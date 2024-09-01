Сырский: На направлении главного удара врага ситуация сложная
Воскресенье, 1 сентября 2024, 12:03
Главнокомандующий Александр Сырский отчитывается, что на направлении "главного удара врага", очевидно, в Донецкой области, ситуация сложная.
Источник: Сырский в соцсетях
Прямая речь Сырского: "На направлении главного удара врага ситуация сложная.
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Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений".
Детали: Сырский добавил, что несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, он несет ощутимые потери.
Напомним: В субботу 30 августа на фронте произошло 183 боестолкновения, в том числе 30 атак зафиксировано на Покровском направлении, 28 – на Кураховском, 25 – на Купянском.