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РФ атаковала центр Курахово "Ураганами": 4 убитых

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 16:02
РФ атаковала центр Курахово Ураганами: 4 убитых
все фото: донецкая ова

Днем 1 сентября российские оккупанты атаковали Курахово в Донецкой области, по меньшей мере 4 человека погибли и 8 ранены.

Источник: Донецкая ОВА, Донецкая облпрокуратура

Детали: Россияне применили там "Ураганы", попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города.

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На месте работают полиция и спасатели.

Точное количество жертв еще не сообщили.

Обновлено: Прокуратура области обновила цифры - из-за обстрела 4 человека погибли, еще 8 ранены.

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В результате попадания снарядов трое гражданских получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице.

Также пять женщин и трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

 

Донецкая областьобстрел
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