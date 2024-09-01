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Зеленский показал последствия ракетного удара россиян по Харькову

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 15:38
Зеленский показал последствия ракетного удара россиян по Харькову
скриншот

Президент Владимир Зеленский днем 1 сентября отреагировал на новый удар россиян по Харькову, где пострадали более 40 гражданских, и обратился к мировым лидерам.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу.

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По состоянию на сейчас уже более 30 раненых. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены.

И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты".

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Детали: По данным прокуратуры, Харьков атаковали баллистическими ракетами с территории России. Восемь ракет попали в трех районах города.

По данным ОВА, более 40 гражданских ранены, среди них 5 детей. Под завалами могут быть люди.

ХарьковЗеленскийракетный удар
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