Профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк прогнозирует, что российские войска могут захватить всю Донецкую область и весной 2025 года угрожать Днепропетровщине.

Источник: статья Кларка в британском издании The Times

Дословно: "Защитникам не хватает людей, боеприпасов и сна. Они сдают позиции, в то время как Москва, похоже, готова пожертвовать неограниченным количеством войск для Покровска. Как и в Мариуполе, Северодонецке, Бахмуте и Авдеевке, российские войска, похоже, намерены сравнять город с землей, чтобы завладеть руинами.

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Незначительным стратегическим призом для Москвы в этой битве будет захват транспортного узла Покровска и высоты в Часовом Яру, а затем использование их в качестве плацдармов для более масштабного наступления на север и запад, чтобы захватить остальной Донбасс и угрожать Днепропетровской области весной следующего года".

Детали: Кларк отмечает, что ни одна из сторон не ожидает решения на поле боя в этом году, обе делают усилия для прорыва в наземной войне в 2025 году.

"И каждая из них надеется, что этот поединок армреслинга улучшит их шансы в будущих битвах, а также убедит их сторонников в остальном мире в том, что военный успех действительно находится в пределах их возможностей. Только один из них окажется правым", – говорится в публикации.

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Как отмечает автор, украинские стратеги, вероятно, надеются, что наступление на Курскую область РФ усилит политическое давление на российского правителя Владимира Путина, поскольку цена его длительной агрессивной войны станет более понятной для населения РФ.

"Какой бы привлекательной ни была эта цель для киевских лидеров, им, возможно, придется смириться с тем, что в процессе ее достижения они могут потерять Покровск и Часов Яр. В таком случае и президент Зеленский, и его военачальник Александр Сырский могут оказаться под собственным политическим давлением", – пишет издание.

Майкл Кларк – приглашенный профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона и почетный член Королевского института объединенных вооруженных сил.