В Израиле – протесты и запланированные забастовки после убийства 6 заложников ХАМАС

протест в Тель-Авиве 1 сентября после убийства израильских заложников, фото picture alliance via Getty Images

Израиль обнаружил в тоннеле в Газе тела находившихся в плену ХАМАС шестерых заложников, что вызвало протесты израильтян и запланированные рабочие забастовки из-за неспособности спасти заложников.

Источник: Reuters

Детали: Израильские военные объявили об извлечении тел из-под земли в городе Рафах на юге Газы.

Реклама:

Тела Кармела Гата, Герша Голдберг-Полина, Эдена Иерушалми, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино были возвращены в Израиль, сообщил журналистам военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что они были "убиты террористами ХАМАС несколькими выстрелами с близкого расстояния" 48-72 часа назад, заявил представитель министерства здравоохранения Израиля.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не успокоится, пока не поймает виновных. "Кто убивает заложников – не хочет соглашения", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Израильский премьер сталкивается с растущими призывами прекратить почти 11-месячную войну между Израилем и ХАМАС в Газе посредством соглашения, предусматривающего прекращение огня и освобождение остальных заложников.

Высокопоставленные представители ХАМАС заявили, что Израиль, отказавшийся подписать соглашение о прекращении огня, виновен в гибели людей.

"Нетаньяху несет ответственность за убийство израильских заключенных. Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением", — заявил Reuters высокопоставленный чиновник ХАМАСа Сами Абу Зухри.

На фоне общественного возмущения судьбой заложников глава Федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид призвал к всеобщей забастовке в понедельник, чтобы заставить правительство подписать соглашение, и заявил, что аэропорт Бен-Гурион, главный авиатранспортный узел Израиля, будет закрыт с 8:00.

Министр обороны Йоав Галлант, часто конфликтовавший с Нетаньяху, также призвал к соглашению, а лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид призвал людей присоединиться к демонстрации в Тель-Авиве.

В Иерусалиме протестующие перекрыли дороги и провели демонстрацию у резиденции премьер-министра. Некоторые вдоль дорог размахивали израильскими флагами в честь шести заложников. На кадрах с воздуха видно, что главная магистраль Тель-Авива была заблокирована протестующими с флагами с изображениями убитых заложников.

Муниципальные службы Тель-Авива и других мест по всему Израилю запланировали на понедельник забастовку в знак солидарности с заложниками и их семьями.

Около 250 заложников были захвачены во время неожиданного вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, которое спровоцировало ответную войну Израилю в Газе.