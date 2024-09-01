Зеленский ввел санкции против коллаборантов и причастных к авиационной инфраструктуре РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций СНБО против юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России, а также против коллаборантов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений – санкции СНБО.

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Почти 150 субъектов – юридические и физические лица, обеспечивающие работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло – на войну.

И задача для всех представителей Украины – делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

Детали: Соответствующие указы президента и решения СНБО пока не обнародованы.