Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах, 13 пострадавших
Российские войска нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах, известно о 13 пострадавших, среди которых четверо раненых детей.
Источник: Сумская областная военная администрация, глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, Суспільне Суми, Сумской городской совет
Наслідки російської ракетної атаки по Сумах у неділю ввечері. Відео: Суспільне Суми pic.twitter.com/LJ9gSGlaA0Реклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2024
Дословно: "Сегодня вечером, 1 сентября, враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
Здание находится в жилом микрорайоне города.
На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются".
Детали: Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что "всем пострадавшим оказывается необходимая помощь".
"Завтра с 8 утра в 22 школе будет развернут штаб. Прием будет осуществляться с 9:00", - добавил глава ГВА.
Обновлено: "Суспільне Суми" сообщает, что изданию сейчас известно о двух раненых в результате российского удара по учебному заведению – это мальчик 7 лет и девочка 13 лет.
Как сообщил Сумской городской совет, по предварительной информации, жертв нет, госпитализированы четыре пострадавших. Повреждены до 400 окон в домах.
Позже Сумской городской совет сообщил, что известно о 13 пострадавших.
Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро - будут лечиться амбулаторно.
По данным Нацполиции Сумщины, среди 13 раненых четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек.