Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах, 13 пострадавших

Российские войска нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах, известно о 13 пострадавших, среди которых четверо раненых детей.

Источник: Сумская областная военная администрация, глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, Суспільне Суми, Сумской городской совет

Наслідки російської ракетної атаки по Сумах у неділю ввечері. Відео: Суспільне Суми pic.twitter.com/LJ9gSGlaA0 Реклама: September 1, 2024

Дословно: "Сегодня вечером, 1 сентября, враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Здание находится в жилом микрорайоне города.

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На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются".

Детали: Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что "всем пострадавшим оказывается необходимая помощь".

"Завтра с 8 утра в 22 школе будет развернут штаб. Прием будет осуществляться с 9:00", - добавил глава ГВА.

Обновлено: "Суспільне Суми" сообщает, что изданию сейчас известно о двух раненых в результате российского удара по учебному заведению – это мальчик 7 лет и девочка 13 лет.

Как сообщил Сумской городской совет, по предварительной информации, жертв нет, госпитализированы четыре пострадавших. Повреждены до 400 окон в домах.

Позже Сумской городской совет сообщил, что известно о 13 пострадавших.

Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро - будут лечиться амбулаторно.

По данным Нацполиции Сумщины, среди 13 раненых четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек.