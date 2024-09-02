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Россияне запускали с юга "Шахеды"

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 01:02
Россияне запускали с юга Шахеды
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине несколько групп ударных БПЛА с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:43 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с юга, двигающихся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

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Позже появилась информация, что БПЛА держат курс на Харьковщину.

Кроме того, объявлена ​​угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 23:36 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 23:51 несколько "Шахедов" движутся из Харьковщины в направлении Полтавщины.

Дословно ВС в 00:58: ""Шахед из Николаевской области курсом на Одесскую область".

1:02: "Несколько групп "Шахедов" движутся по Полтавщине в направлении Миргорода".

1:16: "Группы "Шахедов" продолжают движение в направлении Днепра".

1:36: ""Шахед" из Полтавской области движется курсом на Черкасскую область".

2:17: ""Шахед" в пригороде Белой Церкви".

4:48: "Последний "Шахед в районе Василькова".

беспилотникиШахед
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