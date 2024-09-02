Всю Украину охватывала воздушная тревога из-за ракетной угрозы
На рассвете 2 сентября в Киеве и ряде областей из-за ракетной угрозы была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии охватила всю Украину.
Источник: карта воздушных тревог, военные администрации, Воздушные силы
Детали: В 4:42 Воздушные силы сообщили об угрозе крылатых ракет.
Дословно Воздушные силы: "Предположительно крылатые ракеты с севера".
"Зафиксирована группа крылатых ракет на Черниговщине".
"Вектор движения - Киевская область".
Детали: В 4:50 Воздушные силы сообщили, что ракеты изменили курс и движутся на Полтавщину, и новые группы ракет на севере Черниговской области.
Дословно ВС: "Движение в направлении Миргорода".
4:53: "Дублируют курс предыдущих".
4:55: "Первая группа ракет - мимо Лубны".
4:57: "Ракета через Черниговщину в направлении Киевщины/Броваров".
4:58: "Держат курс на Кременчуг".
5:00: "Черкассы, Смела - в укрытие".
5:02: "Ракета в пригороде Борисполя".
5:05: "Ракеты в Черкасской области взяли западный курс! Угроза для Винницкой области".
5:08: "Ракеты с Полтавщины - в направлении Черкасской области".
5:09: "Пуски баллистики в направлении Полтавщины и Черкасщины".
5:10: "Повторный пуск баллистики! Через Сумскую область".
5:12: "Ракеты из Черкасской области изменили курс! Движутся в направлении Белой Церкви/Киева".
5:13: "Киев - в укрытие!"
5:14: "Еще одна баллистическая ракета на Киевщину".
5:16: "Группа ракет курсом на Кропивницкий".
5:18: "Опять баллистическая ракета на Киевщину".
5:22: "Еще группа через Белоцерковский район курсом на Киев! Не покидайте укрытия".
5:23: "Пуск баллистики курсом на Киев".
5:27: "Несколько групп ракет с юга в направлении Киева".
"Повторные пуски баллистических ракет в направлении Киева".
5:35: "Новая группа крылатых ракет через Обухов курсом на Киев".
5:37: "Одна из ракет взяла курс на Житомир".
5:40: "Последняя группа крылатых ракет в направлении Киева".
Обновлено: В 6:11 начались отбои тревоги из западных областей.
Около 6:30 воздушную тревогу отменили в Киеве и центральных областях.
В 6:30 Воздушные силы объявили отбой ракетной угрозы по областям.