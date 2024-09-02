Всю Украину охватывала воздушная тревога из-за ракетной угрозы

На рассвете 2 сентября в Киеве и ряде областей из-за ракетной угрозы была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии охватила всю Украину.

Источник: карта воздушных тревог, военные администрации, Воздушные силы

Детали: В 4:42 Воздушные силы сообщили об угрозе крылатых ракет.

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Дословно Воздушные силы: "Предположительно крылатые ракеты с севера".

"Зафиксирована группа крылатых ракет на Черниговщине".

"Вектор движения - Киевская область".

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Детали: В 4:50 Воздушные силы сообщили, что ракеты изменили курс и движутся на Полтавщину, и новые группы ракет на севере Черниговской области.

Дословно ВС: "Движение в направлении Миргорода".

4:53: "Дублируют курс предыдущих".

4:55: "Первая группа ракет - мимо Лубны".

4:57: "Ракета через Черниговщину в направлении Киевщины/Броваров".

4:58: "Держат курс на Кременчуг".

5:00: "Черкассы, Смела - в укрытие".

5:02: "Ракета в пригороде Борисполя".

5:05: "Ракеты в Черкасской области взяли западный курс! Угроза для Винницкой области".

5:08: "Ракеты с Полтавщины - в направлении Черкасской области".

5:09: "Пуски баллистики в направлении Полтавщины и Черкасщины".

5:10: "Повторный пуск баллистики! Через Сумскую область".

5:12: "Ракеты из Черкасской области изменили курс! Движутся в направлении Белой Церкви/Киева".

5:13: "Киев - в укрытие!"

5:14: "Еще одна баллистическая ракета на Киевщину".

5:16: "Группа ракет курсом на Кропивницкий".

5:18: "Опять баллистическая ракета на Киевщину".

5:22: "Еще группа через Белоцерковский район курсом на Киев! Не покидайте укрытия".

5:23: "Пуск баллистики курсом на Киев".

5:27: "Несколько групп ракет с юга в направлении Киева".

"Повторные пуски баллистических ракет в направлении Киева".

5:35: "Новая группа крылатых ракет через Обухов курсом на Киев".

5:37: "Одна из ракет взяла курс на Житомир".

5:40: "Последняя группа крылатых ракет в направлении Киева".

Обновлено: В 6:11 начались отбои тревоги из западных областей.

Около 6:30 воздушную тревогу отменили в Киеве и центральных областях.

В 6:30 Воздушные силы объявили отбой ракетной угрозы по областям.