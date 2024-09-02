В Киеве возникли пожары из-за падения обломков, есть пострадавший
Утром 2 сентября в Киеве и области работала ПВО, зафиксированы падения обломков, есть пострадавший.
Источник: КГВА, КОВА, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно КОВА: "Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО".
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"
Детали: В Киеве прогремели мощные взрывы.
Прямая речь Кличко: "Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район. Направляются на место".
Прямая речь Попко: "Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется".
Прямая речь Кличко: "Экстренные службы направляются на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы. Подробности позже".
"В Шевченковском районе, предварительно, падение обломков. Медики осматривают одного пострадавшего".
Прямая речь Попко: "В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации есть повреждения нежилой застройки. Данные уточняются.
В Святошинском р-не - также обломки повредили нежилые помещения.
Оперативные службы следуют на места происшествий".
Прямая речь Кличко: "Вызов медиков также в Святошинский и Шевченковский районы. Все службы направляются на место".
Прямая речь Попко: "В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.
Предварительно, есть возгорание.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются".
Прямая речь Кличко: "В Святошинском районе падение обломков ракеты. Горят 4 автомобиля.
В Голосеевском районе пылает нежилое помещение.
В Святошинском - предварительно, падение обломков на складское помещение.
Горит и в Шевченковском районе.
Все службы работают на местах".
"В Голосеевском районе частично разрушена котельная. Работают аварийно-спасательные службы".
"Частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро".