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В Киеве возникли пожары из-за падения обломков, есть пострадавший

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 05:50
В Киеве возникли пожары из-за падения обломков, есть пострадавший
ППО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО FLICKR

Утром 2 сентября в Киеве и области работала ПВО, зафиксированы падения обломков, есть пострадавший.

Источник: КГВА, КОВА, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно КОВА: "Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО".

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Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Детали: В Киеве прогремели мощные взрывы.

Прямая речь Кличко: "Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район. Направляются на место".

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Прямая речь Попко: "Продолжается ракетный удар по Киеву. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Информация уточняется".

Прямая речь Кличко: "Экстренные службы направляются на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы. Подробности позже".

"В Шевченковском районе, предварительно, падение обломков. Медики осматривают одного пострадавшего".

Прямая речь Попко: "В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. По предварительной информации есть повреждения нежилой застройки. Данные уточняются.

В Святошинском р-не - также обломки повредили нежилые помещения.

Оперативные службы следуют на места происшествий".

Прямая речь Кличко: "Вызов медиков также в Святошинский и Шевченковский районы. Все службы направляются на место".

Прямая речь Попко: "В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются".

Прямая речь Кличко: "В Святошинском районе падение обломков ракеты. Горят 4 автомобиля.

В Голосеевском районе пылает нежилое помещение.

В Святошинском - предварительно, падение обломков на складское помещение.

Горит и в Шевченковском районе.

Все службы работают на местах".

"В Голосеевском районе частично разрушена котельная. Работают аварийно-спасательные службы".

"Частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие. Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро".

КиевКиевская областьПВО
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