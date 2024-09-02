Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Над Киевом ПВО уничтожила более 10 крылатых и около десятка баллистических ракет – КГВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 06:44
Над Киевом ПВО уничтожила более 10 крылатых и около десятка баллистических ракет – КГВА
МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ПВО, иллюстративное фото из telegram Наева

Утром 2 сентября россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применив более 10 крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Источник: начальник Киевской ГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Удар был комбинированный – крылатыми и баллистическими ракетами.

Реклама:

Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М.

ВИДЕО ДНЯ

К этому всему еще добавился один ударный БпЛА".

Детали: Попко отметил, что силы ПВО в воздушном пространстве столицы уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка - баллистических и ударный беспилотник.

Прямая речь: "Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно!"

"В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Подразделения оперативных работают на местах!

Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются!"

КиевПВОракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Ракетный удар по Сумах: среди раненых 6 детей – полиция уточнила последствия
В Киеве возникли пожары из-за падения обломков, есть пострадавший
Всю Украину охватывала воздушная тревога из-за ракетной угрозы
В Харькове в результате ракетного удара возник пожар – мэр
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: