Над Киевом ПВО уничтожила более 10 крылатых и около десятка баллистических ракет – КГВА

Утром 2 сентября россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применив более 10 крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Источник: начальник Киевской ГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Удар был комбинированный – крылатыми и баллистическими ракетами.

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Крылатые ракеты, (потенциально Х-101) скорее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

На Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом к столице крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М.

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К этому всему еще добавился один ударный БпЛА".

Детали: Попко отметил, что силы ПВО в воздушном пространстве столицы уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка - баллистических и ударный беспилотник.

Прямая речь: "Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно!"

"В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно, есть возгорание автомобилей и повреждения нежилых помещений.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Подразделения оперативных работают на местах!

Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются!"