Россияне били по Харькову и области: пострадала женщина, горели дома, повреждена железная дорога

Последствия российских ударов по Харькову 1 сентября. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек пострадал, повреждены частные дома, нежилые постройки и железнодорожные пути в результате российских ударов по Харькову и области ночью 2 сентября.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Дергачевский городской совет в Facebook

Прямая речь Синегубова: "Около 1:00 в результате вражеского удара БПЛА в Киевском районе пострадала женщина 66 лет, от госпитализации отказалась. Поврежден частный дом.

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В 05:30 оккупанты нанесли очередные удары по Индустриальному району г. Харьков. В садовом товариществе горел частный дом и 3 нежилых здания".

Детали: По словам главы ОВА, во время второго обстрела обошлось без пострадавших.

В то же время в Дергачевском горсовете сообщили, что оккупанты повредили железнодорожные пути, из-за чего изменен маршрут движения электричек.

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"В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным вражескими обстрелами, электропоезда по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья будут следовать только до станции "Дергачи" и в обратном направлении", – заявили в горсовете.

О возобновлении железнодорожного сообщения обещают сообщить дополнительно.

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