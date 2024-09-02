Генштаб: позиции ВСУ атакует нашествие превосходящих сил россиян, за сутки - более 180 боевых столкновений
За прошедшие сутки россияне превосходящими силами атаковали 12 направлений фронта, из 182 боевых столкновений, 63 раза враг штурмовал Покровское направление.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери".
Детали: На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.
На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил 14 атак позиций защитников неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.
За минувшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных наступательных действий врага не отмечено.
На Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить наши позиции успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.