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ГБР установило, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 09:16
ГБР установило, как нардеп Дмитрук сбежал за границу
фото ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследования, Офис генпрокурора

Детали: В сообщениях не указана фамилия подозреваемого нардепа, но, по обстоятельствам дела, речь идет о Дмитруке.

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Сообщается, что правоохранители допросили свидетелей, провели анализ голосовых и интернет соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, которые были привлечены к схеме.

 
фото гбр

Было установлено, что 23 августа 2024 года депутат незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка" пограничного отряда ГПС Украины.

По данным правоохранителей, "операция" по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

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Депутат выехал из Киева около часа дня в направлении Одессы. За рулем авто находился другой человек. Дмитрук вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.

Около пяти часов вечера он пересел в другое авто, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около девяти вечера они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину.

Сейчас установлены все лица, которые организовывали "побег", в том числе со стороны Молдовы. Отмечается, что фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

Организатор побега, по словам ГБР, имеет широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

Сообщается, организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы.

Дословно ГБР: "Бюро сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Двум заочно -, один фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 
фото прокуратуры

Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Южного региона".

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