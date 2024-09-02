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Петиция о снижении возраста мобилизации до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов

Алена МазуренкоПонедельник, 2 сентября 2024, 11:09
Петиция о снижении возраста мобилизации до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов
фото: Генштаб

Петиция о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов и теперь ожидает рассмотрения президента Владимира Зеленского.

Источник: сайт официального представительства президента

Детали: Петиция была опубликована 5 июля. Сейчас собрала необходимые более 25 тысяч голосов и будет рассматриваться президентом.

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Автор петиции просит "уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране".

петицияОфис президентамобилизация
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