Петиция о снижении возраста мобилизации до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов
Понедельник, 2 сентября 2024, 11:09
Петиция о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов и теперь ожидает рассмотрения президента Владимира Зеленского.
Источник: сайт официального представительства президента
Детали: Петиция была опубликована 5 июля. Сейчас собрала необходимые более 25 тысяч голосов и будет рассматриваться президентом.
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Автор петиции просит "уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране".