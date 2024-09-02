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Стефанишина заявила, что Украина вступит в НАТО только в границах 1991 года

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 2 сентября 2024, 12:18
Стефанишина заявила, что Украина вступит в НАТО только в границах 1991 года
Ольга Стефанишина, фото: Facebook

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу суверенной и независимой страной в пределах границы 1991 года и другие варианты не обсуждались.

Источник:  Стефанишина в интервью "РБК-Украина", передает "Европейская правда"

Детали: Журналисты спросили Стефанишину о вхождении в НАТО "частями", то есть территориями, которую контролирует Украина де-факто, на что она ответила, что не считает, что Украина должна предлагать какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в НАТО.

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По ее словам, Украина будет слышать всех союзников, будет вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", – сказала она.

Также вице-премьер пояснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открыт.

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"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", – подытожила она.

Напомним:

НАТОУкраинаграница
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