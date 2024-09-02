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Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot

Иванна Костина, Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 13:55
Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot
ЗРК Patriot. иллюстративное фото Getty Images

Правительство Румынии на заседании 2 сентября одобрило законопроект о бесплатной передаче Украине зенитного ракетного комплекса Patriot, законодательное предложение исполнительной власти будет направлено в парламент для принятия в экстренном порядке.

Источник: пресс-секретарь правительства Михай Константин, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Прямая речь: "Исполнительная власть одобрила и направит в парламент, как неотложный, проект закона, который дополняет Закон 222/2017 о наземной противовоздушной обороне. В частности, проект предусматривает, что зенитный ракетный комплекс Patriot является предметом актов дарения третьим лицам.

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После принятия закона парламентом правительство сможет принять решение, которое сделает акт дарения операционным. Вся исполнительная власть уполномочена восстановить возможности противовоздушной обороны страны за счет бюджета, выделенного Министерству национальной обороны".

Детали: Министерство национальной обороны отметило, что поставит одну из семи систем Patriot в конфигурации 3+, приобретенных в США. Четыре из них уже прибыли в Румынию – два уже функционируют. Остальные три прибудут в Румынию в ближайшее время.

Передача будет осуществлена путем внесения изменений в Закон 222 от 2017 года, на основании которого Румыния приобрела у США семь комплексов Patriot на сумму почти 4 млрд долларов.

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PatriotРумынияпомощь Украине
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