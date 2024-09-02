Главу «Укрэнерго» Кудрицкого уволили с должности – источники

Вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Источник: источники "Экономической правды", источник "Forbes", народный депутат Ярослав Железняк

Детали: По данным "ЭП", во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 30 августа 2024 года по ликвидации последствий последней российской атаки было принято решение об увольнении Кудрицкого.

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А поздно вечером 2 сентября, наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении Кудрицкого. За увольнение проголосовали 4 члена наблюдательного совета, против - 2.

Издание "Forbes" пишет, что после увольнения Кудрицкого исполнять обязанности руководителя "Укрэнерго" будет нынешний член правления Алексей Брехт.

Напомним:

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Ранее, представители международных финансовых организаций призвали приостановить возможное увольнение Кудрицкого до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

По данным ЭП, 30 августа стало известно, что руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.