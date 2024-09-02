Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Главу «Укрэнерго» Кудрицкого уволили с должности – источники

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 22:47
Главу «Укрэнерго» Кудрицкого уволили с должности – источники
Владимир Кудрицкий. Фото пресс-службы «Укрэнерго»

Вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Источник: источники "Экономической правды", источник "Forbes", народный депутат Ярослав Железняк

Детали: По данным "ЭП", во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 30 августа 2024 года по ликвидации последствий последней российской атаки было принято решение об увольнении Кудрицкого.

Реклама:

А поздно вечером 2 сентября, наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении Кудрицкого. За увольнение проголосовали 4 члена наблюдательного совета, против - 2.

Издание "Forbes" пишет, что после увольнения Кудрицкого исполнять обязанности руководителя "Укрэнерго" будет нынешний член правления Алексей Брехт.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Ранее, представители международных финансовых организаций призвали приостановить возможное увольнение Кудрицкого до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

По данным ЭП, 30 августа стало известно, что руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

энергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
энергетика
Международные доноры призывают отложить возможное увольнение Кудрицкого
В Харькове россияне атаковали один из энергообъектов
Дроны атаковали две электростанции в России и московский НПЗ
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: