DeepState: Продолжаются бои за Пречистовку Донецкой области
Вторник, 3 сентября 2024, 00:14
Аналитики проекта DeepState в ночь на 3 сентября сообщили, что продолжаются бои за Пречистовку Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "По уточненным данным, село штурмовало не менее 12 ВВТ врага. Кацапы наладили логистику к селу, сконцентрировав в нем до 100 человек пехоты".
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Детали: Кроме того, отметили аналитики DeepState, враг усиленно обстреливает районы Урожайного, Новодонецка, Причистовки и Макаровки Донецкой области.
Обновлено: Позже DeepState сообщил, что враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке.
Также, указывают аналитики, уточняется линия соприкосновения у Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта у Галициновки.