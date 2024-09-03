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DeepState: Продолжаются бои за Пречистовку Донецкой области

Ольга ГлущенкоВторник, 3 сентября 2024, 00:14
DeepState: Продолжаются бои за Пречистовку Донецкой области
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 3 сентября сообщили, что продолжаются бои за Пречистовку Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "По уточненным данным, село штурмовало не менее 12 ВВТ врага. Кацапы наладили логистику к селу, сконцентрировав в нем до 100 человек пехоты".

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Детали: Кроме того, отметили аналитики DeepState, враг усиленно обстреливает районы Урожайного, Новодонецка, Причистовки и Макаровки Донецкой области.

Обновлено: Позже DeepState сообщил, что враг продвинулся в Нью-Йорке и Пречистовке.

Также, указывают аналитики, уточняется линия соприкосновения у Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта у Галициновки.

войнаДонецкая область
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