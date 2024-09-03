Россияне атаковали Запорожье, среди погибших – 8-летний ребенок

В понедельник вечером россияне атаковали Запорожье, погибли два человека, в числе которых - 8-летний мальчик, два человека получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Около 23:00 Россия осуществила обстрел города.

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К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе, девочка 12 лет. Ребенок сейчас в реанимации".

Детали: Федоров добавил, что в результате вражеского удара частично разрушено здание.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома расположенные рядом.