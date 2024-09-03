Россияне под утро обстреляли Херсон: медики борются за жизнь ребенка
Вторник, 3 сентября 2024, 09:31
Российские оккупанты под утро 3 сентября обстреляли жилые дома в Херсоне, в результате чего тяжелые ранения получила 14-летняя девочка.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook
Прямая речь главы ОВА: "Около четырех утра российская армия атаковала жилую застройку в Херсоне.
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В результате "прилета" по одному из домов крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девочка".
Детали: По его словам, у подростка диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги.
"Ребенок до сих пор находится в операционной. Медики делают все возможное, чтобы сохранить его жизнь", – подытожил Прокудин.
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