Россияне под утро обстреляли Херсон: медики борются за жизнь ребенка

Российские оккупанты под утро 3 сентября обстреляли жилые дома в Херсоне, в результате чего тяжелые ранения получила 14-летняя девочка.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь главы ОВА: "Около четырех утра российская армия атаковала жилую застройку в Херсоне.

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В результате "прилета" по одному из домов крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девочка".

Детали: По его словам, у подростка диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги.

"Ребенок до сих пор находится в операционной. Медики делают все возможное, чтобы сохранить его жизнь", – подытожил Прокудин.