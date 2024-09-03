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В Польше ответили, почему не арестовали украинца, подозреваемого во взрывах на "Северных потоках"

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 3 сентября 2024, 12:06
В Польше ответили, почему не арестовали украинца, подозреваемого во взрывах на Северных потоках
Адам Боднар. фото из соцсети Х

Министр юстиции Польши, генеральный прокурор Адам Боднар заявил, что Польша не могла выполнить европейский ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в диверсионных действиях относительно газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", поскольку он не находился на польской территории.

Источник: Боднар в эфире Radio Zet, цитирует "Европейская правда"

Детали: В конце августа 2024 года немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданин Украины, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сбежал из Польши на украинском дипломатическом автомобиле и ранее беспрепятственно проехал через территорию Германии.

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В Берлине убеждены, что власти Варшавы предупредили разыскиваемого, сообщают немецкие СМИ.

В Берлине убеждены, что власти Варшавы предупредили разыскиваемого, сообщают немецкие СМИ.

"Немецкое правительство...в ярости на Варшаву", – пишет еженедельник, добавляя, что люди, связанные с немецкими службами безопасности, говорят, что они "не забудут полякам этого".

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В первую неделю июня немецкий суд выдал ордер на арест украинца, и он был немедленно внесен в немецкую базу данных разыскиваемых лиц. 21 июня Германия направила в Польшу европейский ордер на арест, но запланированное задержание в Польше не состоялось.

В эфире Radio Zet министра юстиции спросили, правда ли, что Польша отказалась передать Германии украинского водолаза, которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

Боднар ответил, что "местонахождение этого лица на территории Республики не установлено".

Прямая речь: "Со стороны немецких служб были приняты меры, однако эти меры не могли быть реализованы в связи с тем, что этого человека не было на польской территории".

Что предшествовало: 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.

ПольшаСеверный поток-2Германия
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