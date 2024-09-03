В Польше ответили, почему не арестовали украинца, подозреваемого во взрывах на "Северных потоках"

Министр юстиции Польши, генеральный прокурор Адам Боднар заявил, что Польша не могла выполнить европейский ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в диверсионных действиях относительно газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", поскольку он не находился на польской территории.

Источник: Боднар в эфире Radio Zet, цитирует "Европейская правда"

Детали: В конце августа 2024 года немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданин Украины, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сбежал из Польши на украинском дипломатическом автомобиле и ранее беспрепятственно проехал через территорию Германии.

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В Берлине убеждены, что власти Варшавы предупредили разыскиваемого, сообщают немецкие СМИ.

В Берлине убеждены, что власти Варшавы предупредили разыскиваемого, сообщают немецкие СМИ.

"Немецкое правительство...в ярости на Варшаву", – пишет еженедельник, добавляя, что люди, связанные с немецкими службами безопасности, говорят, что они "не забудут полякам этого".

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В первую неделю июня немецкий суд выдал ордер на арест украинца, и он был немедленно внесен в немецкую базу данных разыскиваемых лиц. 21 июня Германия направила в Польшу европейский ордер на арест, но запланированное задержание в Польше не состоялось.

В эфире Radio Zet министра юстиции спросили, правда ли, что Польша отказалась передать Германии украинского водолаза, которого подозревают в подрыве газопровода "Северный поток".

Боднар ответил, что "местонахождение этого лица на территории Республики не установлено".

Прямая речь: "Со стороны немецких служб были приняты меры, однако эти меры не могли быть реализованы в связи с тем, что этого человека не было на польской территории".

Что предшествовало: 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.