Россия ударила баллистикой по институту в Полтаве: под завалами много людей

Российский агрессор 3 сентября нанес варварский удар по одному из учебных заведений города Полтава: по предварительным данным, более четырех десятков людей убиты, около двух сотен - ранены, люди еще есть под завалами.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно МОУ: "По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище".

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Детали: По данным МОУ, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Указано, что сейчас спасатели продолжают работу.

Дословно: "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев.

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Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы".

Обновлено: Президент Владимир Зеленский отмечает, что попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Сообщается о более чем 180 раненых и многих погибших. По состоянию на это время (14.20 -ред.) известно о 41 погибшем.